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За взятки помогали уклонистам: на Прикарпатье и Херсонщине разоблачили главу ВВК и чиновника военкомата

За взятки помогали уклонистам: на Прикарпатье и Херсонщине разоблачили главу ВВК и чиновника военкомата

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили на Прикарпатье и Херсонщине заместителя директора районной больницы – председателя ВВК и заместителя начальника Херсонского районного ТЦК и СП. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, на Прикарпатье медик выдал военнообязанному справку военно-врачебной комиссии о его временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья. С этой целью он фиктивно оформил своего «клиента» на стационарное лечение.

После изготовления временного удостоверения военнообязанного и другой необходимой документации он получил от военнообязанного 1000 долларов взятки.

На Херсонщине подполковник, действуя через посредника, требовал и получил от военнообязанного 4500 долларов неправомерной выгоды. За эти средства они пообещали ему предоставить документы о признании непригодным к военной службе и снять с воинского учета.

Правоохранители задокументировали более 5 фактов выдачи этими лицами за взятки гражданам военно-учетных документов со сведениями о непригодности к военной службе.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога

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