За фактом привласнення РФ держвласності України в Криму відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження за фактом захоплення РФ на окупованому півострові власність Фонду державного майна України.Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що представники російської окупаційної влади незаконно привласнили майно, земельні ділянки, адміністративні будівлі, матеріальні цінності Регіонального відділення Фонду державного майна України в АР Крим та місті Севастополі. Внаслідок протиправного захоплення майна українській державі завдано збитки на більше ніж два мільярди гривень.
За наявною інформацією, майно ФДМУ привласнило незаконно створене на території півострова “міністерство майнових та земельних відносин Республіки Крим РФ”. СБ України продовжує документувати факти відчуження Росією у АР Крим майна інших українських міністерств та відомств.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження ст. 341 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
За результатами судового розгляду, після набрання рішення законної сили для компенсації збитків, завданих незаконними російськими установами, вповноваженим органом буде ініційований позов до міжнародних судових інстанцій.