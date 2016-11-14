По факту присвоения РФ госсобственности Украины в Крыму открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По материалам СБУ открыто уголовное производство по факту захвата РФ на оккупированном полуострове собственности Фонда государственного имущества Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что представители российской оккупационной власти незаконно присвоили имущество, земельные участки, административные здания, материальные ценности Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в АР Крым и городе Севастополе. В результате противоправного захвата имущества украинскому государству нанесен ущерб на более чем два миллиарда гривен.
По имеющейся информации, имущество ФГИУ присвоило незаконно созданное на территории полуострова "министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым РФ". СБ Украины продолжает документировать факты отчуждения Россией в АР Крым имущества других украинских министерств и ведомств.
По факту дела открыто уголовное производство ст. 341 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
По результатам судебного разбирательства, после вступления решения в законную силу для компенсации убытков, причиненных незаконными российскими учреждениями, уполномоченным органом будет инициирован иск в международные судебные инстанции.