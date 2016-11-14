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15 марта, 19:03 • 111224 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155207 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130694 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123736 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108849 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103568 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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По факту присвоения РФ госсобственности Украины в Крыму открыто уголовное производство

По факту присвоения РФ госсобственности Украины в Крыму открыто уголовное производство

Киев • УНН

 • 6195 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По материалам СБУ открыто уголовное производство по факту захвата РФ на оккупированном полуострове собственности Фонда государственного имущества Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что представители российской оккупационной власти незаконно присвоили имущество, земельные участки, административные здания, материальные ценности Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в АР Крым и городе Севастополе. В результате противоправного захвата имущества украинскому государству нанесен ущерб на более чем два миллиарда гривен.

По имеющейся информации, имущество ФГИУ присвоило незаконно созданное на территории полуострова "министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым РФ". СБ Украины продолжает документировать факты отчуждения Россией в АР Крым имущества других украинских министерств и ведомств.

По факту дела открыто уголовное производство ст. 341 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

По результатам судебного разбирательства, после вступления решения в законную силу для компенсации убытков, причиненных незаконными российскими учреждениями, уполномоченным органом будет инициирован иск в международные судебные инстанции.

Украинские Национальные Новости

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