За фактом побиття заступника голови Херсонської облради відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поліція розслідує напад на першого заступника голови Херсонської обласної Ради — передає УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської області.
До чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснили напад на першогозаступника голови Херсонської обласної Ради.
На місце події терміново виїхали керівництво Головного управління Національної поліції в Херсонській області та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що близько 18-ї години перший заступник голови Херсонської обласної Ради, повертаючись додому, залишив автомобіль на парковці. Після цього на нього напали невідомі та спричинили тілесні ушкодження. На теперішній час потерпілий знаходиться в лікарні, за попереднім діагнозом у нього закрита черепно-мозкова травма.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”.
Наразі правоохоронці проводять необхідні оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення та затримання зловмисників.
Як повідомляв УНН, в Херсоні напали на першого заступника голови обласної ради.