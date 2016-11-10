По факту избиения заместителя председателя Херсонского облсовета открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полиция расследует нападение на первого заместителя председателя Херсонской областной Рады - передает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.
В дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на первого заместителя председателя Херсонского областного Совета.
На место происшествия срочно выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Херсонской области и следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что около 18 часов первый заместитель председателя Херсонского областного Совета, возвращаясь домой, оставил автомобиль на парковке. После этого на него напали неизвестные и нанесли телесные повреждения. В настоящее время пострадавший находится в больнице, по предварительным диагнозом у него закрытая черепно-мозговая травма.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
Сейчас правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.
Как сообщал УНН, в Херсоне напали на первого заместителя председателя областного совета.