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За два літніх місяці в Україні розмитнили лише 351 "евробляху" – Сергій Тупальський

За два літніх місяці в Україні розмитнили лише 351 "евробляху" – Сергій Тупальський

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. За два літніх місяці все митниці України оформили в цілому 351 "евробляху". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальська .

Таким чином, на його думку, подальше продовження терміну пільгового оформлення автомобілів на номерах іноземної реєстрації після 24 серпня недоцільно.

Для порівняння, за даними Тупальська, в період з грудня по лютий в країні було розмитнено 140 тисяч "евроблях", а з березня по травень ще 3365 таких машин.

При цьому, заступник начальника столичної митниці вважає, що в країні залишилося від 300 до 400 тисяч автомобілів з європейськими номерами, власники яких свідомо йдуть на подальше порушення закону і не хочуть повертатися в правове поле.

"Ці люди - все ще досить потужний ресурс для вуличної політики, який буде застосований для тиску на Верховну Раду.

А каталізатором для нових вуличних акцій, швидше за все, стануть штрафи для фізичних осіб - резидентів, які повірили організаторам цієї схеми і ввозили "евробляхи" на своє ім'я, а потім продали їх до вступу в силу законів про розмитнення.

Тобто вони вірили, що діють в рамках закону, і не оформили машини згідно з чинним законодавством. Тепер, відповідно до Митного кодексу, вони є безумовними порушниками митних правил ", - написав Тупальська.

Він додав, що після об'єднання митної, поліцейської та прикордонної баз даних, у правоохоронців просто не буде можливості не шукати таких людей і не виписувати їм штрафи, які будуть складати десятки і сотні тисяч гривень.

Щоб не допустити чергову кризу, Сергій Тупальська пропонує прийняти новий закон, який буде вже не створювати можливості, а примушувати власників "евроблях" легалізувати їх, наприклад, в разі затримання працівниками поліції.

"Прийняти такий закон навіть при більшості у Верховній Раді буде не просто. Як людина, яка брала безпосередню участь в розробці" евробляхових "законів, прийнятих в листопаді 2018 го, можу відразу спрогнозувати, що каменем спотикання буде питання оцінки авто", - пише Тупальська.

За його словами, компромісним рішенням буде збереження чинного механізму оцінки митної вартості автомобілів: громадянин повинен надати передбачений Митним кодексом України пакет документів і висновок спеціалізованого експерта.

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