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За два летних месяца в Украине растаможили всего 351 "евробляху" – Сергей Тупальский

За два летних месяца в Украине растаможили всего 351 "евробляху" – Сергей Тупальский

Киев  •  УНН

 • 3638 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. За два летних месяца все таможни Украины оформили в общей сложности 351 "евробляху". Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский.

Таким образом, по его мнению, дальнейшее продолжение срока льготного оформления автомобилей на номерах иностранной регистрации после 24 августа нецелесообразно.

Для сравнения, по данным Тупальского, в период с декабря по февраль в стране было растаможено 140 тысяч "евроблях", а с марта по май еще 3365 таких машин.

При этом, замначальника столичной таможни считает, что в стране осталось от 300 до 400 тысяч автомобилей с европейскими номерами, владельцы которых сознательно идут на дальнейшее нарушение закона и не хотят возвращаться в правовое поле.

"Эти люди — все еще довольно мощный ресурс для уличной политики, который будет применен для давления на Верховную Раду.

А катализатором для новых уличных акций, скорее всего, станут штрафы для физических лиц — резидентов, которые поверили организаторам этой схемы и ввозили "евробляхы" на свое имя, а затем продали их до вступления в силу законов о растаможке.

То есть они верили, что действуют в рамках закона, и не оформили машины согласно действующему законодательству. Теперь, согласно Таможенному кодексу, они являются безусловными нарушителями таможенных правил", - написал Тупальский.

Он добавил, что после объединения таможенной, полицейской и пограничной баз данных, у правоохранителей просто не будет возможности не находить таких людей и не выписывать им штрафы, которые будут составлять десятки и сотни тысяч гривен.

Чтобы не допустить очередной кризис, Сергей Тупальский предлагает принять новый закон, который будет уже не создавать возможности, а принуждать владельцев "евроблях" легализовывать их, например, в случае задержания работниками полиции.

"Принять такой закон даже при большинстве в Верховной Раде будет не просто. Как человек, который принимал непосредственное участие в разработке "евробляховых" законов, принятых в ноябре 2018-го, могу сразу спрогнозировать, что камнем преткновения будет вопрос оценки авто", - пишет Тупальский.

По его словам, компромиссным решением будет сохранение действующего механизма оценки таможенной стоимости автомобилей: гражданин должен предоставить предусмотренный Таможенным кодексом Украины пакет документов и заключение специализированного эксперта.

Украинские Национальные Новости

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