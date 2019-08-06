За два летних месяца в Украине растаможили всего 351 "евробляху" – Сергей Тупальский

Таким образом, по его мнению, дальнейшее продолжение срока льготного оформления автомобилей на номерах иностранной регистрации после 24 августа нецелесообразно.

Для сравнения, по данным Тупальского, в период с декабря по февраль в стране было растаможено 140 тысяч "евроблях", а с марта по май еще 3365 таких машин.

При этом, замначальника столичной таможни считает, что в стране осталось от 300 до 400 тысяч автомобилей с европейскими номерами, владельцы которых сознательно идут на дальнейшее нарушение закона и не хотят возвращаться в правовое поле.

"Эти люди — все еще довольно мощный ресурс для уличной политики, который будет применен для давления на Верховную Раду.

А катализатором для новых уличных акций, скорее всего, станут штрафы для физических лиц — резидентов, которые поверили организаторам этой схемы и ввозили "евробляхы" на свое имя, а затем продали их до вступления в силу законов о растаможке.

То есть они верили, что действуют в рамках закона, и не оформили машины согласно действующему законодательству. Теперь, согласно Таможенному кодексу, они являются безусловными нарушителями таможенных правил", - написал Тупальский.

Он добавил, что после объединения таможенной, полицейской и пограничной баз данных, у правоохранителей просто не будет возможности не находить таких людей и не выписывать им штрафы, которые будут составлять десятки и сотни тысяч гривен.

Чтобы не допустить очередной кризис, Сергей Тупальский предлагает принять новый закон, который будет уже не создавать возможности, а принуждать владельцев "евроблях" легализовывать их, например, в случае задержания работниками полиции.

"Принять такой закон даже при большинстве в Верховной Раде будет не просто. Как человек, который принимал непосредственное участие в разработке "евробляховых" законов, принятых в ноябре 2018-го, могу сразу спрогнозировать, что камнем преткновения будет вопрос оценки авто", - пишет Тупальский.

По его словам, компромиссным решением будет сохранение действующего механизма оценки таможенной стоимости автомобилей: гражданин должен предоставить предусмотренный Таможенным кодексом Украины пакет документов и заключение специализированного эксперта.