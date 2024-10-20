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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

За добу ворог втратив 1340 військових та 12 танків

Київ • УНН

 • 30934 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати ворога за добу. Загальні втрати окупантів з початку війни сягнули 678 520 осіб, 9047 танків та 18111 бронемашин.

За добу ворог втратив 1340 військових та 12 танків

За добу ворог втратив 1340 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 20.10.24:

- Особовий склад: 678 520 (+1340).

- Танки: 9047 (+12).

- Броньовані бойові машини: 18111 (+39).

- Артилерійські системи: 19565 (+17).

- РСЗВ: 1232.

- Засоби ППО: 978.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 329.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17287 (+57).

- Крилаті ракети: 2624 (+1).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26987 (+41).

- Спеціальна техніка: 3476 (+3).

Генштаб: на фронті відбулося 119 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку10.10.24, 00:34 • 16603 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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