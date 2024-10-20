За добу ворог втратив 1340 військових та 12 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати ворога за добу. Загальні втрати окупантів з початку війни сягнули 678 520 осіб, 9047 танків та 18111 бронемашин.
За добу ворог втратив 1340 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 20.10.24:
- Особовий склад: 678 520 (+1340).
- Танки: 9047 (+12).
- Броньовані бойові машини: 18111 (+39).
- Артилерійські системи: 19565 (+17).
- РСЗВ: 1232.
- Засоби ППО: 978.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17287 (+57).
- Крилаті ракети: 2624 (+1).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26987 (+41).
- Спеціальна техніка: 3476 (+3).
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