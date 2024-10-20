За сутки враг потерял 1340 военных и 12 танков

За сутки враг потерял 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 20.10.24:

- Личный состав: 678 520 (+1340).

- Танки: 9047 (+12).

- Бронированные боевые машины: 18111 (+39).

- Артиллерийские системы: 19565 (+17).

- РСЗВ: 1232.

- Средства ППО: 978.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17287 (+57).

- Крылатые ракеты: 2624 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 26987 (+41).

- Специальная техника: 3476 (+3).

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений, больше всего на Кураховском направлении