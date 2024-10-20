За сутки враг потерял 1340 военных и 12 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях врага за сутки. Общие потери оккупантов с начала войны достигли 678 520 человек, 9047 танков и 18111 бронемашин.
За сутки враг потерял 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 20.10.24:
- Личный состав: 678 520 (+1340).
- Танки: 9047 (+12).
- Бронированные боевые машины: 18111 (+39).
- Артиллерийские системы: 19565 (+17).
- РСЗВ: 1232.
- Средства ППО: 978.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17287 (+57).
- Крылатые ракеты: 2624 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 26987 (+41).
- Специальная техника: 3476 (+3).
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