За добу українські бійці виконали понад 900 вогневих завдань на Таврійському напрямку - Штупун
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 20 вересня, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 930 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 256 осіб, знищено 39 одиниць військової техніки, повідомив в ефірі національного телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олександр Штупун, передає УНН.
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"Загалом підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали за добу 930 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 256 осіб, два окупанти потрапили в полон, знищено 39 одиниць військової техніки, зокрема: один танк, три бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одна РСЗВ, 13 БпЛА, 13 автомобілів та ще дві одиниці коштовної спецтехніки ворога. Також в повітря злетіли два ворожих склади боєприпасів", - поінформував Штупун.
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Речник зазначив, що протягом доби російські окупанти завдали 21 авіаційний удар, концентрувалися на Запорізькому напрямку. Також ворог здійснив 792 артилерійських обстріли.
"Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема в районі Мар'їнки протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих атак. На Авдіївському та Шахтарському напрямках наші воїни мають ініціативу та продовжують знищення ворога в глибині його оборони", - сказав він.
За словами речника, на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція. Підрозділи Сил оборони завдають окупантам значних втрат в живій силі та техніці. Зокрема, відбито атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області, де окупанти також зазнають важких втрат.
Нагадаємо
Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов 21 вересня повідомив, що Сили оборони відбили контратаки російських військ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.