За сутки украинские бойцы выполнили более 900 огневых задач на Таврическом направлении - Штупун
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 20 сентября, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 930 огневых задач. Общие потери врага составили 256 человек, уничтожено 39 единиц военной техники, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны Таврического направления, полковник ВСУ Александр Штупун, передает УНН.
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"В целом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили за сутки 930 огневых задач. Общие потери врага составили 256 человек, два оккупанта попали в плен, уничтожено 39 единиц военной техники, в частности: один танк, три боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, одна РСЗО, 13 БпЛА, 13 автомобилей и еще две единицы ценной спецтехники врага. Также в воздух взлетели два вражеских склада боеприпасов", - сообщил Штупун.
Детали
Спикер отметил, что в течение суток российские оккупанты нанесли 21 авиационный удар, концентрировались на Запорожском направлении. Также враг совершил 792 артиллерийских обстрела.
"Всего в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности в районе Марьинки за прошедшие сутки враг совершил 13 неудачных атак. На Авдеевском и Шахтерском направлениях наши воины имеют инициативу и продолжают уничтожение врага в глубине его обороны", - сказал он.
По словам спикера, на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция. Подразделения Сил обороны наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике. В частности, отражены атаки врага в районе Роботино Запорожской области, где оккупанты также несут тяжелые потери.
Напомним
Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев 21 сентября сообщил, что Силы обороны отбили контратаки российских войск на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.