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За добу у Києві через ожеледицю травмувалося понад 160 осіб

За добу у Києві через ожеледицю травмувалося понад 160 осіб

Київ • УНН

 • 25646 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. За останню добу, 10 грудня, у Києві через ожеледицю травмувалося 150 дорослих та 13 дітей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"За 10 грудня травмувалося (через ожеледицю - ред.) 150 дорослих та 13 дітей", - повідомила Вишневська.

Окрім того, за її словами, одна людина постраждала через переохолодження.

Нагадаємо, у Києві, у зв’язку з погодними умовами, наземний громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка руху.

Так, на тлі погіршення погодних умов у столиці напередодні сталось понад 120 дорожньо-транспортних подій.

За даними КМДА, комунальники Києва завчасно до початку опадів "розпочали превентивну обробку протиожеледними засобами. Робота була посилена під час опадів. Уночі обробка вулично-дорожньої мережі не зупинялась".

Як зазначили у КК "Київавтодор", вночі метеоумови були складними. Опади тривали до 6:00 ранку за температури близько -1°С. Тож доводилось обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів. Мокрий сніг із магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.

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Наразі очищено й оброблено протиожеледними засобами всі вулиці, які перебувають на балансі корпорації. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту, вказали у КМДА.

Загалом із початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вранці та вдень 11 грудня у Києві утримається ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

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