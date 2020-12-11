За сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За последние сутки, 10 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировались 150 взрослых и 13 детей. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 10 декабря травмировались (из-за гололеда - ред.) 150 взрослых и 13 детей", - сообщила Вишневская.
Кроме того, по ее словам, один человек пострадал из-за переохлаждения.
Напомним, в Киеве, в связи с погодными условиями, наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от графика движения.
Так, на фоне ухудшения погодных условий в столице накануне произошло более 120 дорожно-транспортных происшествий.
По данным КГГА, коммунальщики Киева заблаговременно до начала осадков "начали превентивную обработку противогололедными средствами. Работа была усилена во время осадков. Ночью обработка улично-дорожной сети не останавливалась".
Как отметили в КК "Киевавтодор", ночью метеоусловия были сложными. Осадки продолжались до 6:00 утра при температуре около -1°С. Поэтому приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники.
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Сейчас очищено и обработано противогололедными средствами все улицы, которые находятся на балансе компании. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта, указали в КГГА.
Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед (І уровень опасности, желтый).