За добу росіяни втратили: 1160 чоловік особового складу, 25 танків, 37 артилерійських систем
Київ • УНН
За минулу добу росіяни втратили 1160 осіб, в результаті чого їхні загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 476 460 осіб, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України.
За минулу добу росіяни втратили 1160 осіб особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 07.05.24:
- Особовий склад: 476460 (+1160).
- Танки: 7405 (+25).
- Броньовані бойові машини: 14227 (+14).
- Артилерійські системи: 12287 (+37).
- РСЗВ: 1057.
- Засоби ППО: 792 (+1).
- Літаки: 349.
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 9717 (+34).
- Крилаті ракети: 2149 (+1).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 16509 (+32).
- Спеціальна техніка: 2017 (+9).
Дані уточнюються.
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