За сутки россияне потеряли: 1160 человек личного состава, 25 танков, 37 артиллерийских систем
Киев • УНН
За минувшие сутки россияне потеряли 1160 человек, в результате чего их общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 476 460 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки россияне потеряли 1160 человек личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 07.05.24:
- Личный состав: 476460 (+1160).
- Танки: 7405 (+25).
- Бронированные боевые машины: 14227 (+14).
- Артиллерийские системы: 12287 (+37).
- РСЗВ: 1057.
- Средства ППО: 792 (+1).
- Самолеты: 349.
- Вертолёты: 325.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 9717 (+34).
- Крылатые ракеты: 2149 (+1).
- Корабли/катера: 26.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 16509 (+32).
- Специальная техника: 2017 (+9).
Данные уточняются.
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 83 авиационных атак, 101 залповый обстрел7 мая 2024, 04:20 • 11816 просмотров
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
За сутки россияне потеряли: 1160 человек личного состава, 25 танков, 37 артиллерийских систем
Николаевщина: ПВО сбила БпЛА "Ланцет"; враг нанес минометные обстрелы, но без пострадавших
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 83 авиационных атак, 101 залповый обстрел
В Запорожской области российские оккупанты 291 раз обстреляли 8 населенных пунктов
Китайский дипломат считает, что рф должна участвовать в Саммите Мира
Сегодня Всемирный день осведомленности о ментальном здоровье детей: как сохранить его украинским детям в условиях войны
российские нефтепродукты застряли в море из-за репрессий Южной Кореи
7 мая: Международный день планетариев, День торта
Италия одобрит новый пакет военной помощи для защиты Украины от рф - Крозетто
рф атакует: зафиксирована тактическая авиационная активность на востоке и юге
Популярные
Италия одобрит новый пакет военной помощи для защиты Украины от рф - Крозетто
рф прекратила использовать Крымский мост для военных поставок - The Independent
Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф
Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров
Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке
Публикации
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
За сутки россияне потеряли: 1160 человек личного состава, 25 танков, 37 артиллерийских систем
За минувшие сутки россияне потеряли 1160 человек, в результате чего их общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 476 460 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Николаевщина: ПВО сбила БпЛА "Ланцет"; враг нанес минометные обстрелы, но без пострадавших
В Николаевской области ПВО сбила беспилотник "Ланцет", а оккупанты обстреляли из минометов акваторию Очаковской громады, но без жертв.
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 83 авиационных атак, 101 залповый обстрел
За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных, 83 авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
В Запорожской области российские оккупанты 291 раз обстреляли 8 населенных пунктов
За минувшие сутки противник 291 раз обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области. К счастью, жертв среди мирного населения нет.
Китайский дипломат считает, что рф должна участвовать в Саммите Мира
Китайский дипломат в рф Чжан Ханьхуэй высказался в поддержку равноправного участия москвы в Саммите мира для обсуждения вариантов прекращения войны в Украине.
Сегодня Всемирный день осведомленности о ментальном здоровье детей: как сохранить его украинским детям в условиях войны
Украинские дети сталкиваются с проблемами психического здоровья из-за российского вторжения, включая нехватку базовых ресурсов, пессимистические эмоции, разлуку с семьей и нормализацию насилия, что требует от родителей поддержки, поощрения к открытому общению, обучения стратегиям преодоления трудностей.
российские нефтепродукты застряли в море из-за репрессий Южной Кореи
Более двух миллионов баррелей российских нефтепродуктов застряли в танкерах у берегов Омана из-за репрессий Южной Кореи против прямого импорта из рф.
7 мая: Международный день планетариев, День торта
Сегодня, седьмого мая, люди, которые любят космос и очарованы загадочным миром небесных светил могут присоединиться к Международному дню планетариев. Дата празднования выбрана в честь того, что именно седьмого мая 1924 года на постоянной основе начал свою работу первый в современном понимании этого слова планетарий в Мюнхене.
Италия одобрит новый пакет военной помощи для защиты Украины от рф - Крозетто
Италия вскоре одобрит новый пакет военной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения.
рф атакует: зафиксирована тактическая авиационная активность на востоке и юге
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юге Украины.