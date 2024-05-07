За сутки россияне потеряли: 1160 человек личного состава, 25 танков, 37 артиллерийских систем

7 мая: Международный день планетариев, День торта

Сегодня, седьмого мая, люди, которые любят космос и очарованы загадочным миром небесных светил могут присоединиться к Международному дню планетариев. Дата празднования выбрана в честь того, что именно седьмого мая 1924 года на постоянной основе начал свою работу первый в современном понимании этого слова планетарий в Мюнхене.