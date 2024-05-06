За добу рф втратила: 1040 осіб, 5 танків, 34 бронемашини
Київ • УНН
За минулу добу росіяни втратили 1040 військовослужбовців, в результаті чого їхні загальні втрати з початку вторгнення склали 475 300 осіб, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України.
За минулу добу росіяни втратили 1040 осіб особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 06.05.24:
- Особовий склад: 475300 (+1040).
- Танки: 7380 (+5).
- Броньовані бойові машини: 14213 (+34).
- Артилерійські системи: 12250 (+38).
- РСЗВ: 1057.
- Засоби ППО: 791 (+1).
- Літаки: 349.
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 9683 (+47).
- Крилаті ракети: 2148 (+1).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 16477 (+59).
- Спеціальна техніка: 2008 (+6).
Дані уточнюються.
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