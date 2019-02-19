За добу позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 11 разів

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ 11 разів, сім із яких – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із загальною витратою 307 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Від початку поточного року сьогодні зареєстровано найбільше застосування противником засобів вогневого ураження. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.