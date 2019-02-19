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За добу позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 11 разів

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ 11 разів, сім із яких – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із загальною витратою 307 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Від початку поточного року сьогодні зареєстровано найбільше застосування противником засобів вогневого ураження. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС. 

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників.  У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв українських захисників", - додали у прес-службі.  

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції сил ООС

Українські Національні Новини

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