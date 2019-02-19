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З початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції сил ООС

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Від початку цієї доби станом на 12.00 на лінії бойового зіткнення вже зафіксовано 6 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. При цьому, ворог продовжує свідомо застосовувати заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. На приморському напрямку нашої оборони спостерігається подальше загострення обстановки. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони. 

З 04.20, протягом 20 хвилин з напрямку окупованого селища Молодіжне противник випустив 8 мін калібру 82 мм та вів вогонь з СПГ по наших оборонцях Катеринівки.

Окрім цього, о 08.00 ранку, протягом 15 хвилин противник випустив ще 4 міни калібру 82 мм по наших оборонцях Новозванівки.

Детальніше щодо обстановки на приморській ділянці.

Вночі ворог двічі застосовував гранатомети та інше піхотне озброєння по підрозділам Об’єднаних сил поблизу Гнутового.

Зранку російсько-окупаційні війська свідомо вели масивний артилерійський обстріл позицій захисників України.

З 07.00 до 09.20 з напрямку окупованого села Безіменне ворог здійснив 40 залпів з артилерії 122-го калібру по наших оборонцях Лебединського.

А по мужніх захисниках Водяного, з 07.10, протягом півтори години, російсько-окупаційні війська здійснили 213 артилерійських пострілів калібру 122 мм.

Захисники України, декілька разів адекватно застосовуючи чергові вогневі засоби, примушували окупантів до подальшого дотримання режиму тиші.

За наявною інформацією, від початку поточної доби, втрат серед наших Українських героїв внаслідок активних бойових дій та триваючої російської збройної агресії немає.

Нагадаємо, бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, є поранені

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