З початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції сил ООС

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Від початку цієї доби станом на 12.00 на лінії бойового зіткнення вже зафіксовано 6 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. При цьому, ворог продовжує свідомо застосовувати заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. На приморському напрямку нашої оборони спостерігається подальше загострення обстановки. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.