ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, є поранені

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. 18 лютого російські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, з них 10 разів — із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою 117 снарядів та мін. Окрім того, ворог вів вогонь по українських укріпленнях із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) вели вогонь:

" — зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Лебединське;

— зі ствольної артилерії калібру 122 мм та, вдруге, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів — поблизу села Водяне;
— з озброєння бойових машин піхоти та ручних протитанкових гранатометів — біля селища Опитне;
— з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Павлопіль;
— зі стрілецької зброї — в районі міста Мар’їнка“.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовиками здійснено також шість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил:

" — двічі — із мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Катеринівка;
— двічі — з мінометів 120-ого та 82-ого калібрів — біля селища міського типу Новотошківське;
— з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Травневе;
— з великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Кримське".

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 18 лютого дев’ять бойовиків було знищено та одного взято в полон.

Додається, що від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції:

" — у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” — двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Гнутове.

— У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” — з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів — у районі населеного пункту Катеринівка".

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