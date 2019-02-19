ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. 18 февраля российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) вели огонь:
" — со ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединский;
— из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, вдруг, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — вблизи села Водяное;
— из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов — около поселка Опытное;
— с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь;
— из стрелкового оружия — в районе города Марьинка“.
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В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” боевиками осуществлено также шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:
" — дважды — с минометов калибров 120 и 82 мм, а также с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка;
— дважды — из минометов сто двадцатого и восемьдесят второй калибров — около поселка городского типа Новотошковское;
— из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Майское;
— из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Крымское".
В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 18 февраля девять боевиков были уничтожены и один взят в плен.
Добавляется, что с начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции:
" — в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” — дважды с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Гнутово.
— В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Екатериновка ".