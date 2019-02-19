ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые

КИЕВ. 19 февраля. УНН. 18 февраля российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.