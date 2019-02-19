С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС

КИЕВ. 19 февраля. УНН. С начала этого периода по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения уже зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом, враг продолжает сознательно применять запрещенные минского соглашениями образцы вооружения. На приморском направлении нашей обороны наблюдается дальнейшее обострение обстановки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.