С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62076 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82802 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130636 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130435 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129840 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125063 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160901 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117834 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141432 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145286 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС

Киев  •  УНН

 • 6592 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. С начала этого периода по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения уже зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом, враг продолжает сознательно применять запрещенные минского соглашениями образцы вооружения. На приморском направлении нашей обороны наблюдается дальнейшее обострение обстановки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

С 04.20 в течение 20 минут по направлению оккупированного поселка Молодежное противник выпустил 8 мин калибра 82 мм и вел огонь с СПГ по нашим защитникам Катериновки.

Кроме этого, в 08.00 утра, в течение 15 минут противник выпустил еще 4 мины калибра 82 мм по нашим защитникам Новозвановка.

Подробнее об обстановке в приморской области.

Ночью враг дважды применял гранатометы и другое пехотное вооружение по подразделениям Объединенных сил вблизи Гнутово.

Утром российско-оккупационные войска сознательно вели массивный артиллерийский обстрел позиций защитников Украины.

С 07.00 до 09.20 по направлению оккупированного села Безымянное враг сделал 40 залпов из артиллерии 122-го калибра по нашим защитникам Лебединского.

А по мужественным защитникам Водяного, с 07.10, в течение полутора часов, российско-оккупационные войска осуществили 213 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм.

Защитники Украины, несколько раз адекватно применяя дежурные огневые средства, заставляли оккупантов к дальнейшему соблюдения режима тишины.

По имеющейся информации, с начала текущих суток, потерь среди наших Украинских героев результате активных боевых действий и продолжающейся российской вооруженной агрессии нет.

Напомним, боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, является ранены.

Украинские Национальные Новости

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