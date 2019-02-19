С начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С начала этого периода по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения уже зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом, враг продолжает сознательно применять запрещенные минского соглашениями образцы вооружения. На приморском направлении нашей обороны наблюдается дальнейшее обострение обстановки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
С 04.20 в течение 20 минут по направлению оккупированного поселка Молодежное противник выпустил 8 мин калибра 82 мм и вел огонь с СПГ по нашим защитникам Катериновки.
Кроме этого, в 08.00 утра, в течение 15 минут противник выпустил еще 4 мины калибра 82 мм по нашим защитникам Новозвановка.
Подробнее об обстановке в приморской области.
Ночью враг дважды применял гранатометы и другое пехотное вооружение по подразделениям Объединенных сил вблизи Гнутово.
Утром российско-оккупационные войска сознательно вели массивный артиллерийский обстрел позиций защитников Украины.
С 07.00 до 09.20 по направлению оккупированного села Безымянное враг сделал 40 залпов из артиллерии 122-го калибра по нашим защитникам Лебединского.
А по мужественным защитникам Водяного, с 07.10, в течение полутора часов, российско-оккупационные войска осуществили 213 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм.
Защитники Украины, несколько раз адекватно применяя дежурные огневые средства, заставляли оккупантов к дальнейшему соблюдения режима тишины.
По имеющейся информации, с начала текущих суток, потерь среди наших Украинских героев результате активных боевых действий и продолжающейся российской вооруженной агрессии нет.
Напомним, боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, является ранены.