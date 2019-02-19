За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 11 раз

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62178 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83056 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130691 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130479 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129873 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125086 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160947 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117836 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 107061 просмотра
Актуальное
За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 11 раз

За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 11 раз

Киев  •  УНН

 • 8410 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего дня сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников", - добавили в пресс-службе.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНН, с начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС .

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