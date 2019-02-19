За сутки позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 11 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего дня сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников", - добавили в пресс-службе.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Как сообщал УНН, с начала суток боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС .