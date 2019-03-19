За добу патрульні зупинили 144 п’яних водії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом доби 18 березня патрульні поліцейські опрацювали 5922 викликів, з яких 550 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Складено 144 адмінматеріали за керування у стані сп'яніння й винесено 5862 постанови, з яких 5191 - за порушення правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу стався 82 випадки затримання патрульнимм осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 1 вбивство, 1 розбій, 2 грабежі, 13 крадіжок, 2 заволодіння авто, 4 незаконних зберіганя зброї та боєприпасів, 25 наркозлочинів, 11 осіб у розшуку, 23 інших злочини.
Як повідомляв УНН, у Київській області поліція зі стріляниною затримувала п’яного водія.