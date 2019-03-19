За сутки патрульные остановили 144 пьяных водителя

"Составлено 144 админматериала за управление в состоянии опьянения и вынесено 5862 постановления, из которых 5191 - за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки произошло 82 случая задержания патрульнимм лиц, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 1 убийство, 1 разбой, 2 грабежа, 13 краж, 2 завладения авто, 4 незаконных хранения оружия и боеприпасов, 25 наркопреступлений, 11 человек в розыске, 23 других преступления.

Как сообщал УНН, в Киевской области полиция со стрельбой задерживала пьяного водителя.