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За добу на Дніпропетровщині виявили 34 випадки коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. За останню добу в Дніпропетровській області виявили ще 34 хворих на COVID-19. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.

За добу на Дніпропетровщині виявили 34 випадки коронавірусу

"Занедужали 26 мешканців Дніпра, по два – Павлограда і Дніпровського району. А ще по одному жителю Марганця, Криничанського, Межівського і Царичанського районів", - поінформували в ОДА.

Зазначається водночас, що вісім мешканців області подолали COVID-19 – у Кривому Розі та Нікопольському районі.
В області загалом провели 42 653 ПЛР-тестування та 122 651 дослідження методом ІФА.

"На сьогодні в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 104 958 людей. Серед них 1966 – на Дніпропетровщині. Одужали 1192 мешканці регіону, померли – 42", - йдеться в повідомленні ОДА.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже майже 105 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — майже 2 тисячі.

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