За сутки в Днепропетровской области обнаружили 34 случая коронавируса

"Заболели 26 жителей Днепра, два - Павлограда и Днепровского района. А еще по одному жителю Марганца, Криничанского, Меживского и Царичанского районов", - сообщили в ОГА.

Отмечается одновременно восемь жителей области преодолели COVID-19 - Кривом Роге и Никопольском районе. В области в целом провели 42 653 ПЦР-тестирование и 122 651 исследования методом ИФА.

"На сегодня в Украине COVID-19 лабораторно подтвердили у 104 958 человек. Среди них 1966 - в Днепропетровской области. Выздоровели 1192 жители региона, умерли - 42", - говорится в сообщении ОГА.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже почти 105 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 2 тысячи.