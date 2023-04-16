За добу на Бахмутському напрямку сталося 31 боєзіткнення, 121 окупант "відправлений до пекла" - Череватий

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"За цю добу на Бахмутському напрямку ворог продовжував з сатанинською завзятістю гатити по наших позиціях: 260 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, 31 боєзіткнення, лише в районі самого Бахмуту - 30, і 97 разів місто обстріляли. 121 окупант був відправлений до пекла, 129 зазнали поранень", - поінформував речник.

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Він зазначив, що Великодній період не вплинув на військову ситуацію на напрямку, ворог "лише у своїх пропагандистських заява" наголошує на так званих "скрєпах" та "православних традиціях". Крім цього, речник розповів, що окупанти продовжують перекидати до Бахмуту військових пвк "вагнера", проте на сьогодні вони не є "головною таранною силою", оскільки всі підрозділи російської окупаційної армії "діють більш обачно, обережно".

"Відтак і втрати вони несуть несумісні з будь-якою війною, яка була в найближчому осяжному часі. Я думаю, що Бахмут навіки стане для цієї терористичної організації крайньою точкою, до чого вона в середньостроковій перспективі і прийде", - відзначив він.

Підсумовуючи, Череватий наголосив, що командування ЗСУ робить усе, щоб забезпечити підрозділи тим, що є у наявності - як з власних арсеналів, так і за допомогою міжнародних партнерів. Він зазначив, що це допомагає ефективно виконувати завдання.

"Героїчна фортеця Бахмут стоїть вже фактично 9 місяців. Це яскравий приклад того, наскільки не найбільшими арсеналами, резервами, але внаслідок Smart-defence, розумної оборони, наше командування, штаби і героїчні воїни уміють правильно розпоряджатися, наносячи ворогу щодоби дуже відчутні втрати", - сказав спікер.

Нагадаємо

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що бої за місто-фортецю Бахмут є кривавими і безпрецедентними за останні десятиліття.