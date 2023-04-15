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Бахмут: бої за місто є кривавими і безпрецедентними за останні десятиліття - Череватий

Бахмут: бої за місто є кривавими і безпрецедентними за останні десятиліття - Череватий

Київ • УНН

 • 1001610 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Бої за місто-фортецю Бахмут є кривавими і безпрецедентними за останні десятиліття, заявив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, додавши, що бої тривають у міській забудові, передає УНН.

Цитата

“Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля, у першу чергу, на Бахмуті. Сьогодні тривають безпрецендентні, за останні десятиліття, криваві бої у міській забудові. Ворог поставив за мету взяти це місто-фортецю. Наші воїни у кривавих жорстоких боях роблять все, щоб сточувати його боєздатність, вибивати його силу та моральний дух. Щодоби, з кожним кутом цього міста, вони це успішно роблять, намагаючись максимально нанести шкоду ворогу”, – зазначив він.

Деталі

Череватий поінформував, що за цю добу ворог наніс 158 ударів ракетними військами та артилерією, масовими реактивними системами залпового вогню. Також відбулося 17 боєзіткнень, знищено 80 окупантів, 100 поранених. Окрім цього, знищено чотири польових склади ворога.

Доповнення

За два тижні в районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 «вагнерівців» та військовослужбовців рф.

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