Бахмут: бои за город являются кровавыми и беспрецедентными за последние десятилетия - Череватый

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Киев • УНН

 • 1001608 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бои за город-крепость Бахмут являются кровавыми и беспрецедентными за последние десятилетия, заявил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, добавив, что бои продолжаются в городской застройке, передает УНН.

Цитата

“Враг продолжает сосредотачивать свои усилия, в первую очередь, на Бахмуте. Сегодня продолжаются беспрецедентные, за последние десятилетия, кровавые бои в городской застройке. Враг поставил цель взять этот город-крепость. Наши воины в кровавых жестоких боях делают все, чтобы стачивать его боеспособность, выбивать его силу и моральный дух. Ежесуточно, с каждым углом этого города, они это успешно делают, стараясь максимально нанести вред врагу”, – отметил он.

Детали

Череватый проинформировал, что за эти сутки враг нанес 158 ударов ракетными войсками и артиллерией, массовыми реактивными системами залпового огня. Также произошло 17 боестолкновений, уничтожено 80 оккупантов, 100 раненых. Кроме этого, уничтожено четыре полевых склада врага.

Дополнение

За две недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4 500 «вагнеровцев» и военнослужащих рф.

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