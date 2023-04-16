За сутки на Бахмутском направлении произошло 31 боестолкновение, 121 оккупант "отправлен в ад" - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. За минувшие сутки на Бахмутском направлении произошло 31 боестолкновение, враг продолжал обстрелы украинских позиций. Бойцы ВСУ ликвидировали 121 оккупанта, еще 129 получили ранения, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, передает УНН.
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"За эти сутки на Бахмутском направлении враг продолжал с сатанинским упорством бить по нашим позициям: 260 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, 31 боестолкновение, только в районе самого Бахмута - 30, и 97 раз город обстреляли. 121 оккупант был отправлен в ад, 129 получили ранения", - сообщил спикер.
Детали
Он отметил, что Пасхальный период не повлиял на военную ситуацию на направлении, враг "только в своих пропагандистских заявлениях" отмечает так называемые "скрепы" и "православные традиции". Кроме этого, спикер рассказал, что оккупанты продолжают перебрасывать в Бахмут военных пвк "вагнера", однако на сегодня они не являются "главной таранной силой", поскольку все подразделения российской оккупационной армии "действуют более осмотрительно, осторожно".
"Поэтому и потери они несут несовместимые с любой войной, которая была в ближайшем обозримом времени. Я думаю, что Бахмут навеки станет для этой террористической организации крайней точкой, к чему она в среднесрочной перспективе и придет", - отметил он.
Подытоживая, Череватый отметил, что командование ВСУ делает все, чтобы обеспечить подразделения тем, что есть в наличии - как из собственных арсеналов, так и с помощью международных партнеров. Он отметил, что это помогает эффективно выполнять задачи.
"Героическая крепость Бахмут стоит уже фактически 9 месяцев. Это яркий пример того, насколько не самыми большими арсеналами, резервами, но в результате Smart-defence, разумной обороны, наше командование, штабы и героические воины умеют правильно распоряжаться, нанося врагу ежесуточно очень ощутимые потери", - сказал спикер.
Напомним
Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что бои за город-крепость Бахмут являются кровавыми и беспрецедентными за последние десятилетия.