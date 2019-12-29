За даними, наданими США, ФСБ РФ затримала 2 людей за підготовку терактів у Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співробітники ФСБ Росії після інформації, наданої США, затримали двох росіян, які готували теракти в Санкт-Петербурзі в новорічні свята. Про це російському агентству ТАСС повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ, пише УНН.
“Федеральною службою безпеки РФ на підставі раніше отриманої від американських партнерів інформації 27 грудня затримано двох російських громадян, які мали намір здійснити терористичні акти в місцях масового скупчення людей в Санкт-Петербурзі в період новорічних свят”, — повідомили в спецслужбі.
У ФСБ додали, що у затриманих вилучено матеріали, що підтверджують підготовку ними терористичних актів. Порушено кримінальну справу за ст. 30 ст. 205 КК РФ (приготування до теракту) і ст. 205.1 (“Участь в діяльності терористичної організації”).
Як передавав УНН, глава ФСБ РФ заявив, що існує “загроза дестабілізації українськими радикалами ситуації в Криму”.