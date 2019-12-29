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За даними, наданими США, ФСБ РФ затримала 2 людей за підготовку терактів у Санкт-Петербурзі

За даними, наданими США, ФСБ РФ затримала 2 людей за підготовку терактів у Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співробітники ФСБ Росії після інформації, наданої США, затримали двох росіян, які готували теракти в Санкт-Петербурзі в новорічні свята. Про це російському агентству ТАСС повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ, пише УНН.

“Федеральною службою безпеки РФ на підставі раніше отриманої від американських партнерів інформації 27 грудня затримано двох російських громадян, які мали намір здійснити терористичні акти в місцях масового скупчення людей в Санкт-Петербурзі в період новорічних свят”, — повідомили в спецслужбі.

У ФСБ додали, що у затриманих вилучено матеріали, що підтверджують підготовку ними терористичних актів. Порушено кримінальну справу за ст. 30 ст. 205 КК РФ (приготування до теракту) і ст. 205.1 (“Участь в діяльності терористичної організації”).

Як передавав УНН, глава ФСБ РФ заявив, що існує “загроза дестабілізації українськими радикалами ситуації в Криму”.

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