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Глава ФСБ РФ заявив, що існує "загроза дестабілізації українськими радикалами ситуації в Криму"

Глава ФСБ РФ заявив, що існує "загроза дестабілізації українськими радикалами ситуації в Криму"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Нібито “спроби українських радикалів дестабілізувати обстановку” на окупованому РФ Кримському півострові є “однією із загроз”. Про це повідомив голова Національного антитерористичного комітету (НАК), директор ФСБ Росії Олександр Бортніков на підсумковому в цьому році засіданні комітету і Федерального оперативного штабу, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Зберігаються устремління українських радикальних елементів з дестабілізації обстановки в Криму”, — сказав він, кажучи про загрози терористичного характеру.

Голова НАК звернув увагу учасників засідання на загрози, пов’язані зі спробами ватажків міжнародних терористичних організацій сформувати на території Російської Федерації законспіровані осередки для реалізації своїх злочинних задумів.

Як писав УНН раніше, запропонована Україною резолюція про проблему мілітаризації окупованого РФ Криму і акваторій Азовського і Чорного морів, яку в понеділок прийняла Генасамблея ООН, покликана нібито “перешкодити конструктивному перебігу саміту в “нормандському форматі”. Про це заявив у понеділок перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН.

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