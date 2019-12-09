Росія відреагувала на резолюцію ООН щодо Криму: вона покликана перешкодити саміту в Парижі

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Запропонована Україною резолюція про проблему мілітаризації окупованого РФ Криму і акваторій Азовського і Чорного морів, яку в понеділок прийняла Генасамблея ООН, покликана нібито “перешкодити конструктивному перебігу саміту в “нормандському форматі”. Про це заявив у понеділок перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, зазначає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.