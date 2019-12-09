Россия отреагировала на резолюцию ООН по Крыму: она призвана помешать саммиту в Париже

Полянский заявил, что украинское постпредство якобы “намеренно увязало” дату голосования по резолюции с саммитом, проходящим в Париже . “Я специально говорю „постпредство“, поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна”, — отметил он.

“Как раз сегодня в Париже проходит встреча „нормандской четверки“, перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон — словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать”, — констатировал дипломат.

По мнению Полянского, авторы документа “постарались достать из “шкафа” те “скелеты”, которые украинские избиратели твердо решили сделать достоянием истории, убедительно проголосовав за президента Владимира Зеленского и его партию.

“Сам украинский президент, кстати, в ходе подготовки сегодняшней встречи, наговорил нам, да и всем остальным, много всего позитивного и внушающего надежду, — обратил внимание зампостпреда РФ. — И уж, во всяком случае, абсолютно нестыкующегося по духу с той „агиткой“, которая выносится сейчас на ваше рассмотрение представительством Украины”.

“Трудно избавиться от вопроса: чьи указания в итоге выполняют наши украинские коллеги? Украинского народа, твердо выступающего за сближение с Россией и внутринациональный мир в своем государстве, или „партии войны“, не желающей сдавать свои позиции, удерживая таким образом Украину в состоянии хаоса, гражданской войны, прозябания и нищеты?”, — заявил он.

Напомним, стало известно , какие страны на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН голосовали против принятия резолюции “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”. Всего против принятия резолюции проголосовали 19 стран — Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Стоит отметить, что 14 ноября, третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)”. Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против — 23, воздержались — 82.