Глава ФСБ РФ заявил, что существует "угроза дестабилизации украинскими радикалами ситуации в Крыму"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Якобы “попытки украинских радикалов дестабилизировать обстановку” на оккупированном РФ Крымском полуострове являются “одними из угроз”. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом в этом году заседании комитета и Федерального оперативного штаба, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Сохраняются устремления украинских радикальных элементов по дестабилизации обстановки в Крыму”, — сказал он, говоря об угрозах террористического характера.
Председатель НАК обратил внимание участников заседания на угрозы, связанные с попытками главарей международных террористических организаций сформировать на территории Российской Федерации законспирированные ячейки для реализации своих преступных замыслов.
Как писал УНН ранее, предложенная Украине резолюция о проблеме милитаризации оккупированного РФ Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, которую в понедельник приняла Генассамблея ООН, призванная якобы “помешать конструктивному ходу саммита в “нормандском формате”. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи ООН.