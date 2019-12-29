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По данным, предоставленным США, ФСБ РФ задержала 2 человек за подготовку терактов в Санкт-Петербурге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пишет УНН.

“Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников”, — сообщили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 205.1 (“Участие в деятельности террористической организации”).

Как сообщал УНН, глава ФСБ РФ заявил, что существует “угроза дестабилизации украинскими радикалами ситуации в Крыму”.

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