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За чотири роки прихильність українців до США зросла вдвічі - посол

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прихильність українського населення до Сполучних Штатів збільшилась вдвічі за останні 4 роки. Про це під час церемонії приведення до присяги добровольці Корпусу миру США сказала надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент УНН.

“Опитування свідчать, що українці сприймають Сполучені Штати позитивно, кількість таких українців подвоїлась за останні 4 роки”, — зазначила посол.

За її словами, дві держави тісно співпрацюють, їхні зв’язки поліпшуються з кожним днем.

“Американці також сприймають українців позитивно, і це до певної міри завдяки тому, що за період співпраці 3200 волонтерів Корпусу миру працювали в Україні і повернулись до Америки з досвідом роботи, який вони тут отримали”, — підкреслила М.Йованович.

Також зазначимо, під час церемонії директор Корпусу миру США Шіла Кроулі привела до присяги 72 добровольців.

Добровольці пообіцяли служити зміцненню поваги та дружби між людьми різних національностей та культур, працюючи пліч-о-пліч з українськими колегами в українських громадах.

Як повідомляв УНН, представники 13 країн світу приїхали на молодіжний фестиваль в Ужгород.

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