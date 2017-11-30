За четыре года удвоилось количество украинцев с положительным отношением к США

"Опросы показывают, что украинцы воспринимают Соединенные Штаты положительно, количество таких украинцев удвоилось за последние 4 года", - отметила посол.

По ее словам, два государства тесно сотрудничают, их связи улучшаются с каждым днем.

"Американцы также воспринимают украинцев положительно, и это до некоторой степени благодаря тому, что за период сотрудничества 3200 волонтеров Корпуса мира работали в Украине и вернулись в Америку с опытом работы, который они здесь получили", - подчеркнула М.Йованович.

Также отметим, во время церемонии директор Корпуса мира США Шила Кроули привела к присяге 72 добровольцев.

Добровольцы пообещали служить укреплению уважения и дружбы между людьми разных национальностей и культур, работая бок о бок с украинскими коллегами в украинских общинах.

Как сообщал УНН, представители 13 стран мира приехали на молодежный фестиваль в Ужгород.