За четыре года удвоилось количество украинцев с положительным отношением к США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Приверженность украинского населения к Соединительных Штатов увеличилось вдвое за последние 4 года. Об этом во время церемонии приведения к присяге добровольцы Корпуса мира США сказала чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент УНН.
"Опросы показывают, что украинцы воспринимают Соединенные Штаты положительно, количество таких украинцев удвоилось за последние 4 года", - отметила посол.
По ее словам, два государства тесно сотрудничают, их связи улучшаются с каждым днем.
"Американцы также воспринимают украинцев положительно, и это до некоторой степени благодаря тому, что за период сотрудничества 3200 волонтеров Корпуса мира работали в Украине и вернулись в Америку с опытом работы, который они здесь получили", - подчеркнула М.Йованович.
Также отметим, во время церемонии директор Корпуса мира США Шила Кроули привела к присяге 72 добровольцев.
Добровольцы пообещали служить укреплению уважения и дружбы между людьми разных национальностей и культур, работая бок о бок с украинскими коллегами в украинских общинах.
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