За чотири місяці експорт до Британії зріс на 25,7 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Експорт товарів до Великої Британії за чотири місяці цього року збільшився на 25,7 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це у Facebook повідомила торговий представник України Наталя Микольська, передає УНН.
“Експорт товарів до Великої Британії за чотири місяці цього року склав 186,7 млн доларів та збільшився на 25,7 млн доларів у порівнянні з 4 місяцями 2017 року. В експорті з України до Великої Британії з’явилося 204 товарних підпозицій (нові), це додаткові 9,4 млн доларів експорту товарів”, — написала Микольська.
Нагадаємо, за чотири місяці поточного року експорт товарів зріс на 12,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Головним торговельним партнером України залишився ЄС із часткою в 41,9% у зовнішньоторговельному обороті товарів України.