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За час повномасштабної війни Уряд виділив понад 250 млрд гривень на закупівлю та модернізацію техніки

За час повномасштабної війни Уряд виділив понад 250 млрд гривень на закупівлю та модернізацію техніки

Київ • УНН

 • 316601 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Від початку повномасштабного вторгенння Уряд виділив на закупівлю та модернізацію зброї та техніки поанд 250 млрд гривень. Про це на завершальному засіданні Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Наступного року, як і цьогоріч, розбудова сильної армії буде головним завданням Уряду. Ресурси, які ми витратили у 2022 році та заклали у бюджет на 2023 рік — чітко це демонструють. Ми суттєво підвищили виплати всім нашим військовим. Більше 250 млрд гривень було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки, яка ефективно нищить окупантів”, — сказав він.

Деталі

Шмигаль також відзначив створення нових механізмів безпекової підтримки України, серед яких ключове місце посів формат “Рамштайн”, який об’єднав 50 країн. Зокрема, укладено низку довгострокових контрактів для виробництва зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших наших країн-партнерів упродовж наступних двох-трьох років.

“Україна продовжує активне виробництво власного озброєння. Ми подали заявку на вступ до НАТО, впроваджуємо найкращі стандарти Альянсу в логістиці і плануванні та підзвітності. Українська армія, без перебільшень, тепер одна з найсильніших у Європі та світі. І наша армія принесе нам перемогу, а ми будемо працювати над тим, аби вона була забезпечена найращим чином”, — додав прем’єр.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росії уряд України виділив на фінансування армії та сектору безпеки понад трильйон гривень.

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