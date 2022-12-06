З 24 лютого на армію та безпеку виділили понад трильйон гривень – Шмигаль

Цитата

“За час війни на фінансування армії та сектору безпеки Уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн. На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 млрд грн. На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки й озброєння ми виділили 176,2 млрд грн, що більше, ніж за останні 10 років разом узяті”, – написав Шмигаль.

Деталі

Прем'єр-міністр зазначив, що для уряду фінансування армії та безпека країни були, є і будуть головними пріоритетами.

Зараз усі податки, які українці та бізнес платять у бюджет, спрямовують на забезпечення українських військових, додав Шмигаль.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у цьогорічному бюджеті передбачена повна щомісячна виплата військовим.