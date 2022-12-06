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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27737 перегляди

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З 24 лютого на армію та безпеку виділили понад трильйон гривень – Шмигаль

З 24 лютого на армію та безпеку виділили понад трильйон гривень – Шмигаль

Київ • УНН

 • 733004 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії уряд України виділив на фінансування армії та сектору безпеки понад трильйон гривень. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“За час війни на фінансування армії та сектору безпеки Уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн. На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 млрд грн. На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки й озброєння ми виділили 176,2 млрд грн, що більше, ніж за останні 10 років разом узяті”, – написав Шмигаль.

Деталі

Прем'єр-міністр зазначив, що для уряду фінансування армії та безпека країни були, є і будуть головними пріоритетами.

Зараз усі податки, які українці та бізнес платять у бюджет, спрямовують на забезпечення українських військових, додав Шмигаль.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у цьогорічному бюджеті передбачена повна щомісячна виплата військовим.

Українські Національні Новини

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