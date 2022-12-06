С 24 февраля на армию и безопасность выделили более триллиона гривен – Шмигаль

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“За время войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн. На зарплаты всем, кто сейчас защищает Украину, было выделено 770 млрд грн. На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения мы выделили 176,2 млрд грн, что больше, чем за последние 10 лет вместе взятые”, – написал Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр отметил, что для правительства финансирование армии и безопасность страны были, есть и будут главными приоритетами.

Сейчас все налоги, которые украинцы и бизнес платят в бюджет, направляют на обеспечение украинских военных, добавил Шмыгаль.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в нынешнем бюджете предусмотрена полная ежемесячная выплата военным.