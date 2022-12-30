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За время полномасштабной войны Правительство выделило более 250 млрд гривен на закупку и модернизацию техники

За время полномасштабной войны Правительство выделило более 250 млрд гривен на закупку и модернизацию техники

Киев • УНН

 • 316597 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения Правительство выделило на закупку и модернизацию оружия и техники более 250 млрд гривен. Об этом на завершающем заседании Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“В следующем году, как и в этом году, развитие сильной армии будет главной задачей Правительства. Ресурсы, которые мы потратили в 2022 году и заложили в бюджет на 2023 год — четко это демонстрируют. Мы существенно повысили выплаты всем нашим военным. Более 250 млрд гривен было выделено на закупку и модернизацию оружия и техники, которая эффективно уничтожает оккупантов”, — сказал он.

Детали

Шмыгаль также отметил создание новых механизмов безопасности поддержки Украины, среди которых ключевое место занял формат “Рамштайн”, который объединил 50 стран. В частности, заключен ряд долгосрочных контрактов для производства оружия для Украины, которые будут профинансированы правительствами США, Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других наших стран-партнеров в течение следующих двух-трех лет.

“Украина продолжает активное производство собственного вооружения. Мы подали заявку на вступление в НАТО, внедряем лучшие стандарты Альянса в логистике и планировании и подотчетности. Украинская армия, без преувеличений, теперь одна из сильнейших в Европе и мире. И наша армия принесет нам победу, а мы будем работать над тем, чтобы она была обеспечена наилучшим образом”, — добавил премьер.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии правительство Украины выделило на финансирование армии и сектора безопасности более триллиона гривен.

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