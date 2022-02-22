З України на тлі російської загрози переносять спортивні події
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Низку спортивних подій перенесли з України на тлі загрози російського вторгнення, пише УНН з посиланням на повідомлення профільних організацій та команд.
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Зокрема, зміни торкнулися змагань з тенісу, баскетболу, гандболу.
Так, у понеділок, 21 лютого, ФІБА повідомила, що "зустріч між Україною та Іспанією у 4-му ігровому дні європейської кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу 2023 року, яка запланована на 27 лютого в Києві, відкладається і відбудеться під час або після 3-го вікна кваліфікації у червні-липні цього року". Конкретних причин цього не вказано, утім зазначається, що виконавчий комітет ФІБА ухвалив таке рішення "після консультації з Європейським регіональним офісом ФІБА та після ретельної оцінки її радника з питань безпеки".
Федерація тенісу України також напередодні ввечері повідомила, що "обрала місцем проведення матчу Кубка Девіса проти Барбадосу турецький готель Rixos Premium Belek, що знаходиться у регіоні Анталія". "Міжнародна федерація тенісу погодила запропоновану локацію та висловила подяку українському керівному органу тенісу за оперативне вирішення питання проведення матчу в обумовлені строки, 4 та 5 березня", - зазначили у федерації. Матч мав відбутися на "домашньому" полі.
Жіночий гандбольний клуб "Галичанка" повідомив про скасування матчу Єврокубку, який мав відбутися в Україні 13 лютого проти ГК "Н71" з Фарерів.
15 лютого "Мотор" повідомив про перенесення матчу з ПСЖ на невідому дату. Рішення ухвалювалося Європейською федерацією гандболу.