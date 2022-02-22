Из Украины на фоне российской угрозы переносят спортивные события

Детали

В частности, изменения коснулись соревнований по теннису, баскетболу, гандболу.

Так, в понедельник, 21 февраля, ФИБА сообщила, что "встреча между Украиной и Испанией в 4-м игровом дне европейской квалификации чемпионата мира по баскетболу 2023 года, которая запланирована на 27 февраля в Киеве, откладывается и состоится во время или после 3-го окна квалификации в июне-июле этого года". Конкретных причин этому не указано, однако отмечается, что исполнительный комитет ФИБА принял такое решение "после консультации с Европейским региональным офисом ФИБА и после тщательной оценки ее советника по вопросам безопасности".

Федерация тенниса Украины также накануне вечером сообщила, что "выбрала местом проведения матча Кубка Дэвиса против Барбадоса турецкий отель Rixos Premium Belek, что находится в регионе Анталия". "Международная федерация тенниса согласовала предложенную локацию и выразила благодарность украинскому руководящему органу тенниса за оперативное решение вопроса проведения матча в оговоренные сроки, 4 и 5 марта", - отметили в федерации. Матч должен был состояться на "домашнем" поле.

Женский гандбольный клуб "Галичанка" сообщил об отмене матча Еврокубка, который должен был состояться в Украине 13 февраля против ХК "Н71" с Фареров.

15 февраля "Мотор" сообщил о переносе матча с ПСЖ на неизвестную дату. Решение принималось Европейской федерацией гандбола.