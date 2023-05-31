З травня росія все більше поступається ініціативою у війні та реагує на дії України - британська розвідка

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"З початку травня 2023 року росія все більше поступається ініціативою в конфлікті та реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей", - сказано у звіті.

Деталі

Протягом травня 2023 року, як вказано, росія 20 ночей завдавала односторонніх ударів безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами по Україні.

Як зазначається, росія мало досягла успіху у своїх ймовірних цілях нейтралізації вдосконаленої протиповітряної оборони України та знищення українських сил контратаки. На місцях вона передислокувала сили безпеки, щоб реагувати на напади партизанів на заході росії, ідеться у звіті.

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“В оперативному плані російські командири, імовірно, намагаються створити резервні сили та розмістити їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, імовірно, було підірвано тим, що незадіяні сили були yfnjvscnm направленими для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута”, – наголошують у відомстві.

Доповнення

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські окупанти не зможуть часто повторювати “вистави” у вигляді масованих ракетних атак.