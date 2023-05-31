С мая россия все больше уступает инициативу в войне и реагирует на действия Украины - британская разведка

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"С начала мая 2023 года россия все больше уступает инициативу в конфликте и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям", - говорится в отчете.

Детали

В течение мая 2023 года, как указано, россия 20 ночей наносила односторонние удары беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами по Украине.

Как отмечается, россия мало добилась успеха в своих возможных целях нейтрализации усовершенствованной противовоздушной обороны Украины и уничтожения украинских сил контратаки. На местах она передислоцировала силы безопасности, чтобы реагировать на нападения партизан на западе россии, говорится в отчете.

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"В оперативном плане российские командиры, вероятно, пытаются создать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, произойдет украинская контратака. Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы были направлены для восполнения пробелов на линии фронта вокруг Бахмута", - подчеркивают в ведомстве.

Дополнение

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские оккупанты не смогут часто повторять "спектакли" в виде массированных ракетных атак.