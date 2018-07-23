З Стіни плачу вивалився камінь і мало не вбив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На наступний день після масових молитов біля Стіни плачу зі стіни старовинної споруди випав величезний камінь. Про це з посиланням на 10.tv повідомляє УНН.
Як зазначає видання, інцидент відбувся не на центральній ділянці стіни, а на ділянці “Езрат Ісраель”, відведеному для молитов прихильників реформістського іудаїзму.
Камінь упав поруч із жінкою, молилася біля стіни на самоті, і на щастя нікому шкоди не заподіяв.
Як повідомляв УНН, єврейським жінкам давно дозволено відвідувати Стіну плачу. Тепер же суд дозволив їм носити традиційні молитовні хустки, а отже читати молитви біля святині.