Из Стены плача вывалился камень и чуть не убил женщину

Как отмечает издание, инцидент произошел не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.

Камень упал рядом с женщиной, которая молилась у стены в одиночестве, и к счастью никому вреда не причинил.

Как сообщал УНН, еврейским женщинам давно разрешено посещать Стену плача. Теперь же суд разрешил им носить традиционные молитвенные платки, а значит читать молитвы у святыни.