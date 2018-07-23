Из Стены плача вывалился камень и чуть не убил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На следующий день после массовых молитв у Стены плача со стены старинной постройки выпал огромный камень. Об этом со ссылкой на 10.tv сообщает УНН.
Как отмечает издание, инцидент произошел не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.
Камень упал рядом с женщиной, которая молилась у стены в одиночестве, и к счастью никому вреда не причинил.
Как сообщал УНН, еврейским женщинам давно разрешено посещать Стену плача. Теперь же суд разрешил им носить традиционные молитвенные платки, а значит читать молитвы у святыни.