З Севастополя в море виведено дві третини російських підводних човнів - ЗМІ

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На східному березі Південної бухти біля причалу в даний час стоять два підводні човни цього проекту зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. Усього у складі Чорноморського флоту росії шість підводних човнів проекту 636.3 "Варшав'янка": Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно".

Як повідомляли ЗМІ, 5 липня у Севастополі залишалася лише одна субмарина проекту "Варшав'янка".

Також у складі Чорноморського флоту є підводний човен "Алроса" проекту 877В "Палтус", але він, як повідомляли ЗМІ, після проведення ходових випробувань знову став на ремонт до 13-го судноремонтного заводу в Кілен-бухті.

Нагадаємо

Українське оперативне командування "Південь" уночі 9 липня повідомило, що через шторм у Чорному морі скоротилося російське корабельне угруповання.